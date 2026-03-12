Trabajan para fortalecer la cultura zoque

Autoridades tradicionales del municipio de Rayón y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas (Celali), se reunieron con el objetivo de establecer acuerdos que garanticen la preservación de la identidad zoque.

Los asistentes abordaron temas relacionados en el diseño de mecanismos para el fortalecimiento de la lengua materna y las manifestaciones culturales propias del municipio.

Patrimonio

Coincidieron “en que esta vinculación es un paso decisivo para la salvaguarda del patrimonio inmaterial de Rayón, asegurando que las raíces históricas se mantengan vigentes”.

“A través de esta alianza, se busca implementar acciones concretas que faciliten la transmisión de conocimientos ancestrales y tradiciones a las nuevas generaciones, consolidando así, el sentido de pertenencia y la riqueza lingüística de la comunidad zoque de Chiapas”, se informó.