Trabajan para garantizar derechos de las mujeres

El Gobierno de Chiapas, a través de distintas instituciones, trabaja para proporcionar no solo la información sino los instrumentos y acciones para el fortalecimiento de la garantía para la protección de los derechos de las mujeres, señalaron autoridades estatales y municipales de Acapetahua en el marco de la difusión de la campaña ¡Mujer, Alza Tu Voz!, contra la violencia y la discriminación por motivos de sexo y género que creen desigualdad.

En Acapetahua la visita de la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, fue recibida con entusiasmo por autoridades locales, organismos y sociedad en general como parte de la difusión de la campaña “Mujer, ¡alza tu voz! Detengamos las violencias”, en la que se les invita a mantenerse informadas, ejercer sus derechos y hacer uso de los canales de denuncia disponibles.

Generar espacios de atención

En el evento estuvieron presentes como anfitrión el alcalde César Martínez Antonio; la síndica, Olga María Ochoa Perera; la presidenta del DIF, Ana Karen Chamlati Sánchez, y personal del Ayuntamiento, en el discurso se enfatizó la preocupación del gobierno de Chiapas por generar no solo leyes sino espacios adecuados y personal eficiente para la atención de las denuncias.

Una vez concluido el acto protocolario se realizó un recorrido de supervisión, en el que se observaron los espacios y la estructura donde se construye el Centro Libre para mujeres en este municipio de Acapetahua.

El Centro Libre para mujeres es parte de las políticas de género impulsadas por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.