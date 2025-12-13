Trabajan para instalar sede de la Unach en Tumbalá

Con miras a la instalación de una sede académica, el rector Oswaldo Chacón Rojas y la presidenta de Tumbalá, Griselda De Jesús Méndez, firmaron un Convenio General de Colaboración y un Convenio Específico de Colaboración para la Inclusión Educativa Universitaria en la Modalidad No Escolarizada, en ese municipio.

Espacios de oportunidad

En este marco, Chacón Rojas expresó que, a través de este tipo de oferta educativa a distancia, la Unach cumple con la obligación de generar espacios de oportunidad para todas las juventudes de Chiapas, sobre todo aquellas que más lo necesitan por su condición socioeconómica, de exclusión o de marginación.

Ante el secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, aseguró que, con imaginación y disponibilidad, ambas partes podrán alcanzar las metas establecidas para que las y los jóvenes de este y otros municipios accedan a la educación superior y se conviertan en líderes de sus localidades y sus regiones.

Al respecto, Griselda De Jesús Méndez, destacó que se cuenta con toda la voluntad de ambas partes para trabajar en beneficio de la sociedad chiapaneca, en especial en las juventudes de Tumbalá, por lo que desde su administración se realizarán todos los esfuerzos por apoyar este proyecto.

Acuerdo

A través de este acuerdo se establece también que los universitarios de distintos campus realizarán actividades de emprendimiento, servicio social y prácticas profesionales que permitan solucionar problemáticas que aquejen al municipio y a su población.