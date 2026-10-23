Trabajan para la protección de humedales

Continúan los trabajos entre autoridades en sus tres órdenes de gobierno para dar seguimiento a los cuidados y la protección de los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia en San Cristóbal de Las Casas.

En la reunión más reciente participaron autoridades de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) Dirección frontera sur, Istmo, Pacífico Sur y la autoridad municipal, con buenos resultados.

Los asistentes compartieron avances y dieron seguimiento al trabajo colaborativo entre ambos gobiernos para cuidar los humedales.

Reforzamiento

Se informó que “han reforzado los operativos para evitar ilícitos dentro del área natural protegida, sumando esfuerzos con la Profepa y cuerpos de seguridad municipales”.

También impulsaron diversos proyectos de captación de agua pluvial para combatir el desabasto en las colonias más vulnerables de la ciudad, con el fin de conservar los humedales de montaña y atender las necesidades vitales de las y los habitantes locales.

Asimismo, han colaborado con comunidades locales e indígenas para ampliar las zonas de conservación.

La Conanp informó en el comunicado que este año, con apoyo de Pronatura Sur, se entregó el certificado para el área destinada voluntariamente a la conservación ADVC “Boyte’tik” al ejido La Albarrada.

La suma de esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno y sociedad fortalece la protección de la naturaleza.

“Con esta gran alianza interinstitucional aseguramos un futuro sustentable y lleno de vida para San Cristóbal de Las Casas”.