Trabajan por la pacificación de los pueblos

Con el objetivo de fortalecer las acciones estratégicas para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las comunidades, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado del subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, sostuvo una reunión de trabajo con el diputado Domingo Velázquez, para continuar perfeccionando las políticas públicas en materia de Seguridad.

Encuentro

Durante el encuentro, se abordaron temas prioritarios para atender las necesidades específicas de seguridad en comunidades indígenas, considerando sus contextos sociales, culturales y territoriales. El diálogo permitió intercambiar propuestas orientadas a reforzar la presencia institucional, la coordinación con las autoridades comunitarias y el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios.

El secretario de Seguridad del Pueblo destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con los representantes legislativos para diseñar estrategias que respondan de manera eficaz, representando un paso significativo en la construcción de una agenda común que garantice entornos seguros, incluyentes y con enfoque intercultural para todos los pueblos originarios del territorio.

Trabajo colaborativo

Además, aseguró que la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), mantendrá constante comunicación con los presidentes municipales de cada comunidad para asegurar la presencia operativa, robusteciendo las bases de seguridad para garantizar la pacificación de cada rincón del estado, manteniendo proximidad social con los pobladores para que puedan recurrir a la Guardia Estatal en caso de alguna emergencia.

Por su parte, el diputado reafirmó su compromiso de impulsar iniciativas que fortalezcan el marco normativo, agradeciendo el espacio y tiempo prestado para mantener una comunicación efectiva y asertiva que fortalecerá la estrategia de seguridad que lidera el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Con estas reuniones, la SSP refrenda su compromiso con la salvaguarda de todos los pueblos originarios, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para continuar logrando los primeros lugares de seguridad a nivel nacional.