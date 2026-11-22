La iniciativa Conexión Comunitaria: Juntxs en la prevención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), reportó la aplicación de 97 mil 540 pruebas rápidas durante 2025, con las que se identificaron mil 716 resultados reactivos para su vinculación a tratamiento. Se trata de una propuesta que reúne a más de 50 organizaciones en 16 entidades de México.

Carlos Ahedo, titular de la Unidad de Salud y Bienestar de Yaaj México, organización que lidera el proyecto, comentó que su finalidad es para acercar la prevención, la detección oportuna y la atención del VIH. En su informe anual también registró la entrega de 117 mil 410 pruebas rápidas.

Presencia en México

La iniciativa tiene presencia en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

La red capacita a las organizaciones, facilita el acceso a pruebas rápidas y brinda consejería y acompañamiento para que las personas con resultados reactivos puedan acceder a los servicios de salud.

Expuso que este esfuerzo “ha permitido crear una plataforma homologada de atención, centrada en el fortalecimiento de las mejores prácticas para atender a las personas usuarias, por medio de estrategias de prevención combinada, acompañamiento, consejería y educación en sexualidad”.

El informe se realiza en el marco de la próxima conmemoración del Día Mundial de la Respuesta al VIH 2026, el 1 de diciembre, cuyo lema es “Repensar, reconstruir, avanzar”.

David Díaz de Sandy, enlace de implementación nacional de Conexión Comunitaria, destacó que en alianza con la Sociedad de Investigación y Docencia en Virología, Vacunas e Infectología (SIDVVI), se organizó la Primera Cumbre Nacional de Liderazgos en la Respuesta al VIH.