Trabajan proyecto de resguardo de datos

El secretario de Finanzas en Chiapas, Antonio Pariente, dijo que el Gobierno del Estado está trabajando en un proyecto para resguardar de manera segura la nómina y los datos personales de los trabajadores en la burocracia, mediante un convenio que permita proteger esta información en el Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Desempeño (Larcad).

Explicó que este espacio cuenta con una alta seguridad y está desarrollado sobre el principio de confidencialidad, con un centro de almacenamiento datos y cómputo de alto desempeño, seguro y eficiente.

Dijo que este proyecto se trabaja de manera conjunta con el rector de la Benemérita Universidad autónoma de Chiapas (Unach), Oswaldo Chacón Rojas, quien tiene la total disponibilidad de construir acciones en favor de la comunidad.

Explicó que recientemente visitaron las instalaciones del laboratorio, donde analizaron los servicios y recursos para aprovechar el potencial de alto impacto en el Sureste Nacional.

El laboratorio del Larcard representa una gran alternativa, pues es una especie de gran computadora capaz de almacenar esta información y otras muchas más.