Trabajan voluntarios en centro de rescate animal

Una gran jornada de participación colectiva se vivió en el refugio de la Fundación Mi Mejor Amigo, Adopta y Ama, donde voluntarios y miembros de la agrupación realizaron actividades de atención a los animales que están en proceso de rescate y en búsqueda de hogar seguro.

Además, se recibió la donación de alimento y el ingreso de nuevos animales al refugio, mediante un proceso de compromiso.

Desde temprano se iniciaron las actividades en esta organización, que continúa invitando a la población civil a la adopción responsable, pero sobre todo a la conciencia sobre el cuidado y seguridad de los animales.

Trabajo

Esta agrupación participa en las ferias de adopción, pero también en el cuidado diario de más de 40 animales, que son bañados, alimentados y aseados con el trabajo voluntario de los miembros de la fundación.

En este marco anunciaron que pronto habrá una fecha tentativa de la próxima feria de adopción, por lo que llamaron a estar atentos a este evento.

Los interesados en adoptar o ayudar pueden contactar a la asociación en sus redes sociales.