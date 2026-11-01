Trabajar por la paz, tarea de valientes: Isabel Rodríguez

En su participación durante la marcha por la paz, convocada por la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, la diputada María Isabel Rodríguez, con el respaldo de los hogares chiapanecos, realizó un nuevo llamado a construir la paz desde la colectividad, creando unos con otros en Chiapas, la tierra de paz y progreso que todos anhelan.

Defender a las familias, a las mujeres y los niños es tarea de todos, por eso dijo, independientemente del trabajo que hacen las autoridades, el llamado es para generar un cambio de conciencia que permita cuidarnos unos a otros hasta dejar de sentir miedo.

En un mensaje dirigido a la comunidad chiapaneca que marcharon de manera pacífica, dijo trabajar por la paz, es tarea de valientes.

Esto en el contexto de la llamada marcha por la paz, realizada el pasado 30 de octubre desde el parque Bicentenario hasta el parque Central de Tuxtla Gutiérrez, donde los manifestantes unieron sus voces en favor de la familia, los valores, la vida y las mujeres.

Trabajar por un México sin violencia

“Promovemos la reconciliación, por un Chiapas y un México sin violencia por ello anunciamos la paz”, dijo la legisladora con amplia aceptación entre la ciudadanía, por su discurso serio y defensor de los valores.

Finalmente, hizo un llamado a las familias a ser promotoras de la paz, promoviendo la reconciliación comunitaria para restaurar los corazones, y así pacificar nuestros hogares en primera instancia. Aseguró que la restauración familiar traerá la pacificación social.