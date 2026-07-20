Trabajo coordinado da resultados en seguridad

El delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en el estado, Raquel Gordillo Cano, reconoció el trabajo conjunto que realizan la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para mantener a Chiapas como una de las entidades con mejores índices de seguridad a nivel nacional.

En entrevista, Gordillo Cano destacó que la entidad ha dejado atrás los episodios de inseguridad que afectaban la movilidad y el turismo, y subrayó que, gracias a las estrategias implementadas por el gobierno estatal, en la actualidad se reporta una disminución significativa en los delitos de alto impacto y la ausencia total de bloqueos en las carreteras.

Cambios positivos

“Definitivamente el cambio de gobernador trajo consigo que Chiapas volviera a ser un lugar bonito y seguro para visitar. Los turistas pueden venir y viajar por el estado con total seguridad, gracias al buen trabajo de nuestro gobernador y por supuesto, todo su equipo”, expresó.

El líder transportista no dudó en reconocer el esfuerzo de las autoridades encabezadas por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el subsecretario comisario general, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, así como del fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, la Guardia Nacional (GN) y el propio mandatario estatal, por recuperar la tranquilidad en las vías de comunicación.

“El estado estaba muy mal. No podía circular por las carreteras del estado sin ser asaltado, despojado de tu auto o incluso más cosas que prefiero no mencionar”, manifestó con crudeza, al hacer un comparativo de la situación actual.

Llamado

Gordillo Cano enfatizó que la seguridad es el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier actividad productiva y social. En ese sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para valorar la labor de los elementos de seguridad, quienes —dijo— exponen su vida todos los días para salvaguardar la integridad de los demás.

“Qué bueno que existan médicos, abogados, comerciantes, pero qué bueno que también existan ciudadanos de mucho valor y temple que arriesguen su vida por la seguridad del estado. Hay que reconocer el trabajo del secretario y del subsecretario de seguridad, así como de los elementos, todos ellos exponen su vida por salvaguardar la nuestra”, señaló.

Asimismo, pidió moderar las críticas hacia los cuerpos de seguridad y reflexionar sobre el alto riesgo que enfrentan en el cumplimiento de su deber.

El reconocimiento del sector transportista se suma al respaldo ciudadano hacia las acciones implementadas por el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo eje de seguridad ha logrado posicionar a Chiapas en los primeros lugares nacionales en materia de paz social y reducción de incidencia delictiva.