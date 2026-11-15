Trabajo de mujeres e infancias en el campo; un reto complicado

En el marco de un debate sobre las condiciones de trabajo de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el sector agrícola, organizaciones pidieron que las autoridades mantengan vigilancia permanente. En tanto, representantes de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos y de la Organización internacional para las Migraciones (OIM ONU), se comprometieron a ofrecer mecanismos de orientación y protección.

Por su parte, dicha Secretaría encabezó el conversatorio “Derechos laborales de las personas trabajadoras agrícolas”, donde su titular, Leticia Méndez Intzín, dijo que se trata de un espacio que visibiliza el interés por conocer y sumar en la mejora de las condiciones de trabajo del sector agrícola.

Actividad

Explicó que se realizó de manera conjunta con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM ONU), buscando crear un espacio de diálogo e información para acercar a las y los trabajadores agrícolas al conocimiento de sus derechos laborales, así como de los mecanismos de orientación y protección.

“Es cierto que tenemos mucho trabajo por delante, pero también mucho interés por trabajar en beneficio de la gente”, reconoció.

Explicó que se abordó información importante para fortalecer el acceso a un trabajo digno, justo y con respeto a los derechos humanos, sumando esfuerzos interinstitucionales en favor del bienestar de las personas trabajadoras del campo.

Temas abordados

Se habló de la reforma laboral, la contratación, seguridad social, delitos e inspecciones del trabajo, y las condiciones que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes en la ocupación agrícola.