Trabajo doméstico, el más buscado entre niñas

La contratación de niñas y adolescentes como empleadas domésticas también es trabajo infantil. Diego Pérez / CP

Carmela Natarén Santos tiene 40 años y es empleada doméstica; desde los 10 años de edad decidió trabajar para aportar económicamente a su hogar, pues la situación no estaba fácil.“Empecé a trabajar para ayudar a mi mamá”, dijo en entrevista.

Al igual que Carmelita, como sus patrones suelen llamarla, ya que la conocen desde joven, muchas niñas en la entidad que son de escasos recursos económicos, ingresan al campo laboral desde pequeñas, generalmente con autorización de los padres.

Sin cifras exactas

Aunque no hay una cifra exacta sobre cuántas empleadas domésticas inician desde niñas, se sabe que son la mayoría de ellas, incluso, está normalizado que comiencen a temprana edad.

Al corte de febrero de 2024, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México registró un total de dos millones 543 mil 235 personas que realizan trabajo del hogar de manera remunerada.

De esta cifra, las mujeres representan el 92 % de quienes realizan trabajo remunerado del hogar, realizando principalmente tareas de limpieza, mantenimiento del hogar, cocina, lavado, planchado y cuidados a niños, adultos mayores y personas enfermas. De hecho, el trabajo del hogar remunerado da empleo a una de cada 10 mujeres en México.

En Chiapas, en la entidad hay más de 75 mil personas que se dedican a una actividad del hogar; es decir, que realiza un trabajo remunerado en el lugar como limpieza, comida, cuidado de niños, jardinería, chofer, planchado en la casa, entre otros trabajos, señaló Alberto Zamora Díaz, titular de la jefatura de cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chiapas.

Cifras

De esa cifra estatal, las labores de chofer y jardinería son ejercidos en su mayoría por hombres.

Stephanie Frías Córdova, directora del DIF Municipal de Tuxtla Gutiérrez, resaltó que es la misma sociedad quien ha normalizado este tipo de empleos para niñas y adolescentes, en especial aquellas que provienen de comunidades indígenas.

Frías Córdova destacó que en el marco de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Municipal Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Tuxtla Gutiérrez, se ha considerado señalar este modo de trabajo en niñas para su erradicación y emitir un exhorto a la población a no contratar a menores de edad para realizar labores domésticas.

Aunque Carmelita sabe que el empleo en infantes no es lo mejor o lo más adecuado para un niña, manifestó que tiene gratitud a la vida por el trabajo que ha realizado por cerca de 30 años, ya que le ha permitido tener lo que tiene hoy.

“Yo le agradezco a la vida, porque desde pequeña pude ayudar a mi mama, ella ahora ya no está, pero tengo a mis hijos, a un esposo y una casa. Y mi trabajo siempre se lo he dedicado a Dios”.

Jornadas largas

Natarén Santos, mientras realiza labores domésticas en casa de sus patrones, indicó que no es el único lugar donde trabaja, pues lo hace en otros hogares y en cada uno tiene días asignados para ir a limpiar.

A diferencia de otros estados de la República, su trabajo no es por hora sino por jornada. “En unas hago aseo y en otras plancho porque son trabajos diferentes. También me han pedido que cuide a algún pariente enfermo, pero solo en donde ya tengo tiempo trabajando”, dijo.

Finalmente, pese a los horarios o la falta de seguridad social, el cual ya es un derecho desde 2023, Carmelita se considera afortunada pues recibe el apoyo y afecto de sus patrones, en donde ha trabajado por muchos años; aunque eso no significa que en algún momento no hay sufrido alguna mala experiencia.

“Si me pasó una vez, terminé mi trabajo y me pidió una persona que me quedara y que me pagaría por ello, pero dije no y me fui. No volví más”.