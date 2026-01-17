Trabajo en favor de personas con discapacidad

El CRIT Chiapas continúa ampliando su asistencia hacia las familias de sus pacientes, para ello recibieron a Gretel Quevedo delegada del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el estado, con quien se abordaron temas de trabajo orientada a ofrecer atención y asesoría jurídica gratuita a las familias del Teletón, informó el director del Centro, Eduardo Estrada Molina.

Explicó que el objetivo de este encuentro fue fortalecer vínculos de colaboración interinstitucional, que permitan acercar servicios jurídicos oportunos y especializados, garantizando el respeto, la protección y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, niñas, niños y sus familias.

Desafios

Detalló que de manera frecuente las familias hacen saber al personal del CRIT, de diferentes complicaciones en áreas familiares, sociales, jurídicas o de generalidades en las que las personas con discapacidad pueden estar inmiscuidas.

Por ello, agració la voluntad de la delegada federal, Gretel Quevedo, quien ofreció total apertura para coadyuvar en la medida de lo posible con acompañamiento y asesoría para sumar en la atención integral de los pacientes y sus familiares.

Finalmente, dijo a los pacientes del CRIT pueden preguntar por estos servicios para tener el beneficio del acompañamiento jurídico.