Trabajo infantil, el reto a erradicar: Stephanie Frías

Durante el 2025, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal de Tuxtla Gutiérrez brindó atención a 250 niñas y niños detectados en situación de trabajo infantil, además de atender 14 casos de omisión de cuidados hacia adultos mayores, así lo informó la directora de la dependencia, Stephanie Frías Córdoba.

En entrevista detalló que la principal problemática detectada fue la explotación laboral de menores, muchos de ellos procedentes de la región de Los Altos, a quienes se pone a vender principalmente flores y en temporada decembrina, pirotecnia en semáforos, restaurantes y otros puntos.

“Por eso pusimos Casa Taller, porque los papás se aquejan del tema económico y de que no tienen dónde dejarlos”, explicó.

La funcionaria dijo que este espacio ofrece a los niños alimentación totalmente gratuita, servicio psicológico y enseñanza de lectoescritura, y al culminar reciben un certificado. Aunque el foco son los menores rescatados del trabajo infantil, el servicio está abierto a cualquier niño que lo requiera.

Atención 24/7

Respecto a la protección, la directora enfatizó que cuentan con atención las 24 horas los siete días de la semana para la niñez y los adultos mayores.

Hizo un llamado a la ciudadanía a usar el servicio con responsabilidad para no retrasar la atención a emergencias reales. “Nosotros tratamos de dar la atención inmediata y ese tiempo que perdemos en un aviso falso… se lo quitamos a gente que realmente pueda necesitarlo”, afirmó.

Además de la procuración de derechos de la niñez, el DIF Municipal opera el Centro Municipal de Terapia, Rehabilitación e Integración para niños con autismo y otros requerimientos, así como centros de desarrollo comunitario con cursos de oficios para adolescentes.

Stephanie Frías Córdoba, directora del DIF Municipal, señaló que las atenciones por violencia, abuso sexual o conflictos familiares son variables, pero la institución mantiene su presencia continua para atender cualquier necesidad en materia de salud, educación y protección.