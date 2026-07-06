Trabajo voluntario: un apoyo para las familias

El trabajo voluntario que a diario se realiza en el Banco de Alimentos de Tuxtla representa mucho más que la preparación y entrega de despensas. Para decenas de familias, también significa una oportunidad para salir adelante, compartir con quienes más lo necesitan y fortalecer los lazos de solidaridad.

Ese es el caso de Verónica Cruz, quien desde hace más de cinco años forma parte del equipo de voluntarias de la institución.

Relató que llegó al Banco de Alimentos gracias a la recomendación de una persona, quien le aseguró que era una buena oportunidad para apoyar a su familia mientras contribuía con una causa social.

Desde entonces, aseguró que su experiencia ha sido una “gran bendición”, pues además de recibir una despensa para su hogar, ha podido compartir alimentos con sus familiares.

“Cada vez que abro mi despensa doy gracias porque ha sido una bendición para mi familia. Me gusta venir de voluntaria porque es una forma de agradecer todo lo que hemos recibido”, expresó.

Áreas

Como parte de sus actividades, participa en distintas áreas según las necesidades del día.

Ha colaborado en la tortillería, la selección de productos perecederos, labores de limpieza y apoyo administrativo, siempre con el compromiso de realizar cada tarea con responsabilidad y cuidado.

Jornadas

Explicó que las personas voluntarias asisten una vez cada quince días y, como parte del programa, tienen acceso a adquirir la misma despensa que reciben las familias beneficiarias.

En algunos casos, cuando existe excedente de ciertos productos, también pueden comprarlos a bajo costo.

Personal

En la actualidad, indicó que alrededor de 10 o 12 voluntarias participan cada jornada, integrando un grupo de más de 150 personas que colaboran de manera organizada en diferentes fechas.

Además, destacó que gracias al Banco de Alimentos muchas familias tienen acceso a productos que con dificultad podrían comprar por su cuenta, como frutas, verduras y otros alimentos que aprovechan al máximo en sus hogares.

“Probamos cosas que quizá no podríamos adquirir. Todo lo aprovechamos, desde la fruta hasta el pan o los pasteles cuando hay oportunidad. Todo ayuda mucho a nuestras familias”, comentó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para integrarse como voluntarios y contribuir al fortalecimiento de esta labor.

“Es una labor muy bonita y gratificante. Entre más manos haya, mejor podremos ayudar a quienes lo necesitan”, concluyó.