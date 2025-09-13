Trabajos preventivos, clave ante las lluvias

Trabajos preventivos de desazolve realizados de manera coordinada con ayuntamientos y productores de la zona del Soconusco han sido fundamentales para contener los efectos de la temporada de lluvias en la región, afirmó el diputado local, Javier Jiménez Jiménez.

El legislador por el Distrito 16 detalló que, previo al inicio de la temporada, se ejecutaron acciones en municipios como Huehuetán y Huixtla, específicamente en zonas críticas como Cuatro Caminos, un punto de convergencia fluvial considerado de alta vulnerabilidad.

Jiménez Jiménez destacó la respuesta positiva al convocar a los presidentes municipales, grupo de cañeros y propietarios de ranchos para el trabajo colectivo.

“Hicimos un trabajo colectivo con ciertos ayuntamientos del distrito y desde luego con los propios presidentes y presidentas municipales para desazolvar los ríos y hasta ahora está controlado”, explicó el legislador.

Subrayó que la voluntad y el trabajo conjunto son la clave para obtener beneficios para toda la región y evitar desgracias familiares.

Aseguró que hasta el momento las labores preventivas han ayudado a mantener controlada la situación, aunque reconoció los constantes desafíos que representan las precipitaciones.

El diputado expresó su satisfacción por la respuesta a la convocatoria y recalcó la importancia de continuar con este tipo de gestiones donde se participa de manera activa con las demás administraciones municipales.

Lamentó la situación que recientemente vivió el municipio de Tapachula donde decenas de familias fueron evacuadas debido al desbordamiento de un río.

“Lo que pasó en Tapachula, un tema muy difícil que esperemos no acontezca algo similar para las familias de todo el distrito 16, estaremos en constante monitoreo”, señaló.

Recientemente el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, encabezó la entrega de apoyos a las comunidades afectadas de la Perla del Soconusco, que incluyeron kit de limpieza, colchonetas, cobertores y despensas alimentarias.