Tradicional desfile de panzudos en SCLC

Con la participación de cientos de católicos se realizó este martes el tradicional desfile para anunciar la fiesta de la Virgen de La Merced, uno de los barrios tradicionales de San Cristóbal de Las Casas (SCLC).

El evento es uno de los más representativos de la ciudad; comenzó en el Puente Blanco, ubicado en el barrio, recorriendo las principales calles de esta ciudad colonial, con la fortuna de que en esta ocasión no les llovió.

Desde la mañana, locales y visitantes acudieron al parque Central para admirar el paso de los participantes del numeroso y tradicional desfile.

Personajes

Los panzudos mercedarios son personajes que forman parte de esta tradición y que cada año salen a las calles para anunciar la llegada de la festividad, cuyo día principal es este jueves 24 de septiembre.

Los llamados Panzudos son hombres, mujeres y niños con máscara que utilizan neumáticos de hasta tres metros de diámetro, colocados en la cintura, entre otros personajes que llamaron la atención de locales y visitantes.

Las actividades de la fiesta mercedaria comenzaron desde las 3:00 de la madrugada con la quema de cohetes y las Mañanitas en honor a la patrona del barrio.

El recorrido fue encabezado por un vehículo con la imagen de la virgen; el desfile comenzó a las 10 de la mañana y tuvo una duración de por lo menos cuatro horas. Toda una tradición que sigue viva en San Cristóbal de Las Casas.