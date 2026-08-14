Tradiciones no deben ser productos comerciales

Pese a que el turismo puede abrir oportunidades económicas para los sancristobalenses, es importante que su desarrollo respete a la comunidad y evite convertir las tradiciones en “simples productos comerciales”, expresó el cronista independiente, Milton Tovilla, durante la presentación de la gaceta “Descubre Sancris”.

En el evento, desarrollado en el Archivo Histórico Municipal y en el que participó la asociación Fraternidad Sancristobalense, el cronista detalló que en San Cristóbal el turismo y la cultura están estrechamente relacionados.

Hizo un llamado a promover un turismo responsable, “en el que tanto locales como visitantes respeten las tradiciones y las comunidades”.

Mencionó que las personas que llegan a vivir a la ciudad también enriquecen a San Cristóbal con su cultura, por lo que los propios habitantes, dijo, deben aprovecharlo y no ser celosos de su propia historia.

Los locales deben ser los primeros turistas

Por su parte, Emmanuel Sima, promotor cultural y responsable de la creación de la gaceta junto a uno de sus alumnos, indicó que los primeros turistas de la ciudad deben ser sus habitantes.

Recordó que, en muchas ocasiones, son personas que no nacieron en San Cristóbal, como el propio Sima, originario de Cozumel, Quintana Roo, quienes más buscan conocer de la ciudad, mientras que los locales llegan a desconocer la riqueza cultural de la zona.

Ante ese panorama, Emmanuel Sima creó la gaceta “Descrubre Sancris”, que también cuenta con su propio portal tanto en español como en inglés y busca ser una guía didáctica de los lugares icónicos de la ciudad a los que incluso se llega caminando.