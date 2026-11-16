Traducirán al tsotsil libro de Las Abejas

El libro titulado “El camino de la no violencia”, escrito por integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas, será traducido a la lengua tsotsil, informaron dirigentes de esa agrupación, a la que pertenecían los 45 indígenas masacrados en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

“La obra ya está en español, pero es necesario que se traduzca al tsotsil para que quede una herencia para nuestros hijos porque la mayor parte no sabe hablar español y para que lo puedan estudiar los que vienen detrás de nosotros”, dijo Sebastián Pérez Vázquez, coordinador de Las Abejas

En proceso de revisión

Entrevistado en las oficinas de la agrupación, con sede en Acteal, afirmó que ya está lista la traducción del libro, por lo que están en el proceso de revisión a cargo de los integrantes de la directiva y los coordinadores de Las Abejas.

“Creo que el próximo año estará lista la traducción. Se van a buscar recursos para imprimirlo.

“Es importante que quede en tsotsil para que puedan leerlo también los compañeros que hablan esa lengua”, reiteró.

José Alfredo Jiménez Pérez, exdirigente de Las Abejas y responsable de la traducción, explicó que “es un proceso lento y la revisión es colectiva; ya llevamos más de un año en eso”.

Señaló que la versión en español tiene un poco más de 500 páginas, “pero no vamos a hacer un solo libro en tsotsil, sino que serán varios libros pequeños”.

Informó que “hasta ahora llevamos dos capítulos y por el momento serán sólo esos, porque no es fácil y también hay que buscar financiamiento para terminarlos”.

Contenido

Explicó que “el primer libro hablará del nacimiento de Las Abejas, con una etapa de los años 1991 a 1995. Y el segundo, será sobre la masacre de Acteal que abarca de 1996 a 2000”.

Jiménez Pérez aclaró que “el libro en tsotsil será ilustrativo o como se diga y los momentos significativos que no tengan fotografías, se van a recrear con dibujos, para lo cual se están formando dos jóvenes de Las Abejas que tienen esa misión.

“Los tsotsiles no tenemos la cultura de la lectura, somos más orales y visuales, por lo que creemos que pueden ayudar mucho a completar la historia de Las Abejas las imágenes plasmadas en dicho libro. La idea es que se van a intercalar las páginas; en una llevará texto y en la otra irá una imagen y así sucesivamente”.

Comentó que no se ha establecido una fecha para la impresión de la versión en tsotsil, ya que ello depende “de si conseguimos financiamiento, pero tal vez entre abril y junio de 2027 ya esté listo”.

Antonio Gutiérrez Pérez, expresidente de Las Abejas y uno de sus fundadores, afirmó que “también queremos que después se traduzca el libro al inglés”.

“El camino de la no violencia”, presentado en diciembre del año pasado, fue escrito por Guadalupe Vázquez Luna, Mariana Hernández Burg, José Alfredo Jiménez Pérez y Juan Gómez, con base en los testimonios de los sobrevivientes de la matanza.

Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre, dijo que la obra es producto “de un trabajo colectivo de la organización y cuatro de nosotros apoyamos en la escritura”.