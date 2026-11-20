Las traiciones han retrasado la defensa de los ahorros de los socios de la Caja Popular San Juan Bosco, así lo expresó Rosa Elvira Flores, presidenta del Consejo administrativo, quien denunció la traición de Darwin Trejo por presuntamente haber pactado con Enoch Hernández, señalado como responsable de la crisis que atraviesa la institución financiera.

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La presidenta, quién actualmente cuenta con protección personal por parte de la Fiscalía, señaló que en su momento pensó que los procesos legales para recuperar los ahorros tardarían máximo cuatro meses.

“Que las autoridades iban a dictar cárcel para el bandido y ahorro para los dueños”, indicó Rosa Elvira Flores, quien agregó que a su abogado le ha dificultado seguir el trazo de los hechos en el que han encontrado cerca de doce grupos de letrados que han traicionado a las 50 mil familias ahorradoras.

Asimismo, mencionó que al interior del grupo de las cuatro personas que la acompañaban en la defensa también se han presentado traiciones, por parte de Darwin Trejo, Manuel Maciel y Gabriel Juárez, a quien señaló por presuntamente estar coludidos con las facturas que mantienen procesos legales contra la caja.

Por su parte, el abogado Francisco Fernández reiteró que la caja no está quebrada y cuenta aún con 26 propiedades, cuatro de las cuales están embargadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aunque aclaró que hay caminos legales para recuperarlas.

“Lucharé hasta donde las fuerzas me den para salvar nuestra caja, nuestro ahorro y mi dignidad” subrayó Rosa Elvira Flores, quien, junto a su defensor, espera poder dar nuevas noticias en menos de dos semanas.