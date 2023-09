Traigo a Chiapas en el corazón: Sheinbaum

En medio de aplausos y vítores de ¡Presidenta, presidenta, presidenta!, se abrió paso Claudia Sheinbaum Pardo en el Foro Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez, para el evento de firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación de Chiapas de la gira La Esperanza Nos Une.

En medio de grupos de representantes de los pueblos indígenas, tambores, pitos, así como la presencia de parachicos y chiapanecas, la recién nombrada coordinadora nacional de Defensa de la Cuarta Transformación emprendió su entrada en un pasillo adornado con juncia y pétalos de rosa.

Al arribar al escenario, Claudia Sheinbaum encabezó la firma del Acuerdo, que fue secundado por el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, y el coordinador de vocerías y vínculo de organizaciones sociales y civiles, Gerardo Fernández Noroña. De igual modo, firmaron este Acuerdo diferentes personalidades de los sectores que integran a la sociedad chiapaneca.

Recuerda visita a Tapachula

Claudia Sheinbaum comentó que en su segunda visita a Chiapas acudió a Tapachula, en donde le fue entregado un dije de ámbar con forma de corazón: “Me dijeron, llévate el corazón de Chiapas, y nunca más me lo he quitado, aquí traigo el corazón de Chiapas; este maravilloso estado de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas que son la madre de nuestra tierra, que son las que llevan la lengua madre a sus hijos, a sus hijas; Chiapas es un gran estado”.

El sureste ha dado tanto

Aseguró que muchos presidentes en el pasado olvidaron a Chiapas y al sureste, estados que han dado “tanto a otros estados de la república, porque llevaron agua, llevaron electricidad, llevaron petróleo en Tabasco y en Campeche”.

Agregó que no se había regresado al sureste lo que ha dado tanto, pues muchas veces se las adueñó el poder de antaño, pero que “ahora tenemos a un presidente que conoce lo que se necesita, a Andrés Manuel López Obrador”, a quien calificó como el mejor presidente de la historia moderna de México.

Sostuvo que el presidente de México es un hombre que se ganó el corazón de los mexicanos, y no porque él sea de Tabasco, sino porque sabía que el sureste necesitaba apoyo.

“Hoy, el sureste, en la región de nuestro país que más crece económicamente, son a quienes también el gobierno de México ha dado mucho a sus habitantes a través de la pensión del adulto mayor, becas para jóvenes de preparatoria, Sembrando Vida, pero además las grandes obras icónicas de este momento histórico, el Tren Maya, en donde el presidente ya caminó una parte y en diciembre de este año va a inaugurar los mil 500 kilómetros, así como el Tren Transístmico, pero en el país se construyen carreteras, se construyen presas, puertos, la inversión en el país para obra pública es como nunca antes había habido, eso lo llamamos la revolución de la Cuarta Transformación de la vida pública”, sostuvo.

Primero los pobres

Dijo que no se regresará a gobiernos que vean por unos cuantos, ya que van a seguir habiendo gobiernos que piensen en que, por el bien de todos, “primeros los pobres, honestos, y no, que no sean corruptos, que no regrese el avión presidencial o las pensiones a los expresidentes”.

Comentó que para hablar de una Cuarta Transformación es porque ya se pasaron las etapas de la Independencia, Reforma y la Revolución, pero la Cuarta Transformación es una revolución de la misma dimensión, pero que esta vez es pacífica y, en 2024, justamente el pueblo de Chiapas cumplirá 200 años luego de haber decidido ser parte de México, y en ese marco será también el triunfo de la continuidad de la Cuarta Transformación, “porque es una revolución que no se puede parar”.