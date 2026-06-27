Tramadol será vendido solo con receta médica

El analgésico Tramadol será vendido únicamente con prescripción médica a partir del 14 de julio, ya que tendrá la categoría de medicamento controlado. El especialista en salud pública, James Gómez Montes, comentó que se trata de un opioide que de consumirse por tiempo prolongado puede generar adición.

Se prescribe para aliviar dolores de mediana, alta y muy alta intensidad, por ejemplo, para la lumbalgia, dolor en la columna vertebral, frecuente y muy intenso, pero usarlo de manera frecuente al ser de venta libre es lo que puede causar dependencia.

Además, un factor importante es que si el paciente también consume antidepresivos al mismo tiempo, ambos medicamentos pueden hacer una sinergia y potencializar los efectos, al grado que la persona puede quedar en estado de coma.

La venta libre del Tramadol era beneficiada porque es producido en tres presentaciones, de liberación rápida de 50 y 100 miligramos, de acción prolongada que genera una analgesia continua durante al menos 12 horas.

También, hay una especial que es sublingual, que se absorbe debajo de la lengua provocando un efecto más prolongado y se utiliza para dolores muy agudos, no para cualquier malestar leve.

Efectos colaterales

Es importante hablar de los efectos colaterales del Tramadol, que puede ser nauseas, mareos, vómito, diarrea, por eso la recomendación siempre ha sido que debe consumirse únicamente con receta médica.

Destacó que existen otros analgésicos o antiinflamatorios que son más nobles para el organismo, que no tienen ese efecto adictivo, pero sí ayudan a aliviar el dolor; mas cada uno tiene sus indicaciones específicas, reiteró.

El especialista destacó que no se debe abusar de los medicamentos, porque al pasar por el estomago pueden afectar la mucosa gástrica, además, pueden afectar el hígado, que los metaboliza.