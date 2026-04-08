Trámite burocrático frena programas para autistas

La diputada Luz María Castillo realizó un llamado en tribuna para que las dependencias del estado de Chiapas cumplan con la Ley Estatal de Autismo y entreguen las estadísticas que permitieran tener el Censo Estatal de Autismo.

Este censo lo deberían entregar las dependencias estatales a la Secretaría de Salud y al DIF a través del Comité Interinstitucional para la Implementación de la Ley de Autismo, que a su vez deberá presentar un proyecto general con cifras y una estadística a la Secretaría de Finanzas para que se etiqueten recursos a todas las dependencias en Chiapas, y con ello puedan generar programas en beneficio para este sector.

El incumplimiento de este trámite burocrático por dependencias como el Instituto del Deporte, Economía, Mujer, Movilidad entre otros, tiene privado de su derechos a miles de personas con autismo en Chiapas.

En su discurso la legisladora dijo: “Desde el Congreso del Estado, y como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión, tenemos una responsabilidad ineludible: transformar la empatía en acciones concretas”.

Llamado

“No basta con sensibilizar, hay que garantizar derechos. Por eso, hoy hago un llamado firme a este Congreso a legislar con conciencia y a hacer cumplir la ley”, dijo la legisladora, sensible a las necesidades de la gente.

Es de mencionar que el proprio gobernador Eduardo Ramírez está atento al cumplimiento del censo.