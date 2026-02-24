Tranquilidad en la frontera sur, Soconusco y Costa

Las actividades comerciales en Tapachula se encuentran normales, aunque con baja afluencia; mientras que las instituciones educativas de todos los niveles suspendieron actividades este lunes.

Derivado de las alertas en materia de seguridad, en los municipios de la franja fronteriza sur, Soconusco y Costa de Chiapas, prevalece la tranquilidad y no se reportan situaciones de riesgo para la población.

Baja afluencia

Rigoberto Fuentes, comerciante del centro histórico, indicó que la baja afluencia de personas no se debe a las alertas en materia de seguridad, sino a la situación económica prevaleciente en toda la región y a la falta de llegada de compradores guatemaltecos.

Las plazas comerciales de la ciudad también permanecen abiertas con normalidad, aunque con una importante disminución de visitantes.

A su vez, las escuelas de los niveles primaria, secundaria, preparatoria y universidad, en su gran mayoría suspendieron clases este lunes, aunque informan que el personal acudió con normalidad y hoy martes se reanudan.

Por su parte, las instituciones de seguridad han informado que en toda la región prevalece la tranquilidad, aunque se mantienen recorridos de vigilancia y patrullajes para brindar garantías a la población.