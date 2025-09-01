Transforma Ángel Torres a la vía Hidalgo de Las Granjas

Con la inauguración de la pavimentación integral de más de 280 metros lineales en la Calle Hidalgo, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, cumple un compromiso largamente esperado por las familias de la colonia Las Granjas, quienes ahora cuentan con una vialidad digna, segura y de calidad.

Peticiones escuchadas

Al señalar que es una calle nueva con red de agua potable, drenaje sanitario, banquetas, guarniciones, jardineras, luminarias y pintura de las fachadas de las viviendas, Ángel Torres explicó que para las y los vecinos este avance significa la certeza de que las demandas de años atrás hoy son escuchadas y atendidas con resultados concretos.

“Este proyecto es reflejo de un trabajo comprometido con el progreso, pero sobre todo con la dignidad de la gente, que por muchos años tuvieron que esperar”, expresó Ángel Torres quien sostuvo que esta obra impulsa el desarrollo urbano con un enfoque social y humano, mejorando la movilidad, conectividad y calidad de vida en la capital.

Apertura

En el evento estuvieron presentes los regidores Marcela Iturbe, Antonio Mayorga, el secretario general del Ayuntamiento, Enrique Velasco; el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; el de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; así como el de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, David Hernández, y el coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.