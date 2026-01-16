Transforma Ángel Torres la colonia San Pedro Progresivo

Después de 30 años de espera, las familias de la avenida La Angostura están viviendo un sueño hecho realidad, luego de que hace un par de meses el presidente municipal Ángel Torres Culebro caminó de la mano con los habitantes para dar el banderazo de arranque de los trabajos y este jueves regresó a la inauguración.

Al señalar que fueron más de 150 metros lineales que incluyen drenaje sanitario, agua potable, pavimentación, señalética y alumbrado público, el alcalde capitalino señaló en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, la justicia social está llegando a las colonias de la capital.

En el marco de la inauguración, Ángel Torres estuvo acompañado de vecinas y vecinos, así como de la regidora Fredegunda Alegría, el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Gutiérrez; el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; así como del coordinador general de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.