Transforma La Esperanza con Calles Felices

Con la pavimentación integral de 438 metros lineales de la calle Palenque y la avenida Motozintla en la colonia La Esperanza, quedaron atrás años de olvido y se da continuidad a la transformación en Tuxtla con el programa Calles Felices.

Al señalar que esta obra marca un antes y un después en la colonia La Esperanza, el presidente Ángel Torres destacó que hoy cientos de familias caminan sobre una vialidad digna, segura y funcional. La pavimentación mejoró la movilidad, cambió la vida cotidiana de las y los habitantes y devolvió la esperanza a una colonia que esperó años para esta transformación.

En el marco de la inauguración, el presidente Ángel Torres estuvo acompañado por vecinas y vecinos; los secretarios General del Ayuntamiento, de Desarrollo Social y Educación, y el de Protección Civil, Enrique Velasco, Mauricio Astudillo y Eder Mancilla, respectivamente, así como por el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez.