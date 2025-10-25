Transformación educativa llega al corazón de la selva

El compromiso por llevar una educación de calidad hasta los rincones más apartados de Chiapas se hizo realidad en el corazón de la Selva Lacandona, desde el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo, la Secretaría de Educación entregó oficialmente la Clave de Centro de Trabajo (CCT) a la Telesecundaria No. 1537 Sebastián Lerdo de Tejada, marcando un paso significativo hacia la transformación educativa que impulsa el gobierno estatal.

Esta acción refleja el compromiso del titular de la dependencia, Roger Mandujano, de garantizar que cada joven chiapaneco tenga acceso a oportunidades académicas de primer nivel, en sintonía con la filosofía del Lekil Kuxlejal, principio que guía la gestión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar hacia un buen vivir con justicia y equidad.

En representación del responsable de la política educativa, el director de Educación Básica, Hugo Campos, presentó al nuevo personal docente que se incorpora al plantel, fortaleciendo el equipo académico y reafirmando la vocación de servicio que distingue a la institución. Además, se entregó material didáctico esencial para optimizar las actividades pedagógicas durante el segundo bloque del calendario escolar.

Hito clave

Bajo la guía del gobernador Eduardo Ramírez, la Secretaría de Educación continúa haciendo realidad la transformación educativa de Chiapas, ampliando la cobertura y mejorando las condiciones de aprendizaje, por lo que, la obtención de la CCT representa un hito clave, ya que permitirá al plantel acceder a recursos y beneficios federales y estatales fundamentales para su consolidación académica y operativa.

Este ejemplo del proyecto de transformación no solo fortalece la infraestructura educativa, sino que también abre caminos para que más jóvenes del ejido Amador Hernández y comunidades vecinas puedan estudiar cerca de sus hogares, sin renunciar a una educación de calidad.