Transformamos la realidad de Tuxtla: Ángel Torres

Después de 30 años de solicitar la construcción de la calle Granito en la colonia Democrática, este sábado llegó la justicia social con el presidente Ángel Torres quien, junto a vecinas y vecinos, dio el banderazo de inicio a más de 190 metros lineales de pavimentación.

Atención integral

Al hacer un recorrido por la zona, el munícipe destacó que será una calle integral, con red de agua potable, drenaje, señalética, alumbrado público y pintura en la fachada de las viviendas, como parte de Calles Felices, programa que está transformando la realidad de familias de la capital.

Fueron escuchados

Las y los habitantes, que fueron testigos del arranque de la obra, externaron su agradecimiento, debido a que el alcalde Ángel Torres los atendió y los escuchó.

Dijeron que la obra le dará plusvalía a la zona y los servicios de emergencia podrán llegar hasta la puerta de su domicilio, pues la calle estaba intransitable.