Transformamos Tuxtla con más calles: alcalde

Agosto 21 del 2025
Como parte del programa Calles Felices se atendieron vialidades con lo que se mejorará la calidad de vida de las familias.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó el arranque de pavimentación integral en dos importantes vialidades en las colonias Los Robles y Los Laguitos, como parte del programa Calles Felices que busca mejorar la movilidad y seguridad de las familias capitalinas.

Al informar que en la colonia Los Robles se atendió la avenida Sauces y en Los Laguitos la avenida Río Suchiapa, el alcalde Ángel Torres explicó que serán dos calles integrales, con red de agua potable, drenaje, banquetas, jardineras y alumbrado público, y adicionalmente, dijo, se pintarán las fachadas de las viviendas.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Ángel Torres, refrenda el compromiso de seguir construyendo vialidades dignas, seguras y de calidad, que mejorarán la conectividad y brindarán bienestar a las familias.

