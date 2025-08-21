Transformamos Tuxtla con más calles: alcalde

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, encabezó el arranque de pavimentación integral en dos importantes vialidades en las colonias Los Robles y Los Laguitos, como parte del programa Calles Felices que busca mejorar la movilidad y seguridad de las familias capitalinas.

Al informar que en la colonia Los Robles se atendió la avenida Sauces y en Los Laguitos la avenida Río Suchiapa, el alcalde Ángel Torres explicó que serán dos calles integrales, con red de agua potable, drenaje, banquetas, jardineras y alumbrado público, y adicionalmente, dijo, se pintarán las fachadas de las viviendas.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Ángel Torres, refrenda el compromiso de seguir construyendo vialidades dignas, seguras y de calidad, que mejorarán la conectividad y brindarán bienestar a las familias.