Transforman aulas para estudiantes con autismo

A pocos días del regreso a clases, el magisterio chiapaneco redobla sus esfuerzos para garantizar una educación inclusiva, con especial atención a niñas, niños y adolescentes con autismo, informó Obed Balderas Tovilla, líder de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En entrevista, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas destacó que los docentes han mostrado un creciente interés y sensibilidad para atender de manera efectiva a los alumnos con autismo dentro del sistema educativo público.

Bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) —explicó Balderas Tovilla—, la inclusión se ha convertido en un pilar del modelo educativo. Por ello, las y los maestros están adaptando de forma continua sus estrategias pedagógicas para integrar plenamente a estudiantes con distintas condiciones.

“El autismo no debe ser motivo de exclusión, sino una característica que se incorpora al proceso de aprendizaje para que el alumno pueda desarrollarse y crecer dentro del aula”, subrayó el dirigente sindical.

Además, señaló que el magisterio no solo ha mostrado preocupación, sino que actúa: se fortalecen las capacitaciones docentes especializadas y se impulsan mejoras en la infraestructura escolar. En este último punto, Balderas Tovilla reconoció el impacto positivo de programas federales como La Escuela es Nuestra, así como de proyectos estatales para instalaciones deportivas y adecuaciones funcionales que benefician a los planteles.