Transforman barranco en una calle digna en San Pedro

Febrero 08 del 2026
Los habitantes agradecieron la respuesta de parte de las autoridades municipales. Cortesía
Lo que antes era un barranco para las y los habitantes, el presidente municipal de Tuxtla, Ángel Torres Culebro , lo ha transformado en una calle digna, segura y de calidad, además permitió una conectividad eficiente entre colonias de la zona.

Esto luego de que el pasado sábado inauguró la calle Jade, entre avenida Cañón del Sumidero y calle 10, en la colonia San Pedro Progresivo.

Demanda añeja

Asimismo, se cumple una demanda de más de 30 años a través de la construcción de esta vialidad que de tiempo atrás era intransitable y que en temporada de lluvias se ponía peor, toda vez que significaba un peligro latente para automovilistas, motociclistas y peatones.

A la inauguración asistieron vecinas y vecinos, las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, los secretarios de Desarrollo Social y Educación, y el de Servicios Municipales, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, así como el líder de ejidatarios en Tuxtla Gutiérrez, Antonio Chai Jiménez.

