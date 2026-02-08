Transforman barranco en una calle digna en San Pedro

Lo que antes era un barranco para las y los habitantes, el presidente municipal de Tuxtla, Ángel Torres Culebro , lo ha transformado en una calle digna, segura y de calidad, además permitió una conectividad eficiente entre colonias de la zona.

Esto luego de que el pasado sábado inauguró la calle Jade, entre avenida Cañón del Sumidero y calle 10, en la colonia San Pedro Progresivo.

Demanda añeja

Asimismo, se cumple una demanda de más de 30 años a través de la construcción de esta vialidad que de tiempo atrás era intransitable y que en temporada de lluvias se ponía peor, toda vez que significaba un peligro latente para automovilistas, motociclistas y peatones.

A la inauguración asistieron vecinas y vecinos, las regidoras Fredegunda Alegría y Marcela Iturbe, los secretarios de Desarrollo Social y Educación, y el de Servicios Municipales, Mauricio Astudillo y Horacio Gómez, así como el líder de ejidatarios en Tuxtla Gutiérrez, Antonio Chai Jiménez.