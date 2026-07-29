Transforman espacio público en un museo

Con el objetivo de atraer visitantes y contribuir a la reactivación de la economía de las familias de la colonia, fue inaugurada la primera etapa del proyecto de Murales, en la colonia El Cascajal, al sur de San Cristóbal de Las Casas.

Esta es una iniciativa ciudadana que busca transformar y visibilizar este espacio de la ciudad a través del arte, la cultura y la participación ciudadana.

Durante la inauguración, Javier y su hermana Mercedes, coordinadora de la Fundación Chisco, expresaron su satisfacción por la gran participación de los vecinos y señalaron que continuarán impulsando nuevas etapas de este proyecto.

Obras

La iniciativa contempla la creación de 17 murales con diversas temáticas, realizados por artistas de Las Casas.

En las obras se pueden apreciar representaciones de ángeles, jaguares, flores, rostros, caricaturas, zapatistas a caballo, mujeres trabajando, entre otras expresiones que reflejan la creatividad y diversidad cultural de la región.

Los murales, realizados en las fachadas de viviendas de la colonia, dieron un nuevo colorido a esta zona ubicada en el Barrio de San Diego y permitieron recuperar un espacio que durante años había permanecido poco visibilizado, particularmente en el ámbito cultural.

Mirador El Cascajal es una iniciativa que busca transformar un espacio público en un museo al aire libre, donde el arte, la identidad y la cultura se conviertan en un nuevo atractivo.

La colonia se ubica en las faldas del cerro, cuyo callejón fue embellecido con las obras de arte para darle una mejor vista al mirador.