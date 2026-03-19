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Transforman relleno sanitario tipo A

Marzo 19 del 2026
Yamil Melgar también reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para atender esta problemática. Cortesía
Yamil Melgar también reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para atender esta problemática. Cortesía

El presidente municipal, Yamil Melgar, realizó un recorrido de supervisión en el relleno sanitario tipo A, acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, arquitecto Juan Carlos Gallegos; la directora de Ecología de Sedurbe, bióloga Salomé Méndez; y el ingeniero Hugo García, asesor especializado en el manejo del sitio.

Yamil Melgar supervisó los avances en la transformación del relleno sanitario tipo A en Tapachula, tras el incendio del pasado 31 de diciembre, constatando el trabajo permanente en la reorganización, compactación y reordenamiento de residuos sólidos.

Durante la visita, se verificó que el sitio avanza en su recuperación y hoy opera bajo condiciones de un relleno sanitario tipo A, brindando mayor orden y seguridad ambiental para Tapachula y la región.

Operativo

El presidente municipal destacó el esfuerzo operativo desplegado en la zona. “Traemos un ejército de máquinas trabajando constantemente. Aquí estamos y aquí seguiremos supervisando las acciones de este sitio final”, afirmó.

En su intervención, el ingeniero Hugo García subrayó los avances alcanzados en los últimos meses. “De enero a la fecha es un avance impresionante”, señaló.

Yamil Melgar también reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez para atender esta problemática. “Estas son obras con voluntad para transformar. ¡Ánimo!”, concluyó.

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