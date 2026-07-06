Transforman Tapachula desde sus cimientos

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, afirmó que transformar el municipio desde sus cimientos significa ejecutar obras integrales que fortalezcan la infraestructura urbana y mejoren la calidad de vida de las familias. Destacó que, gracias al respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el municipio desarrolla proyectos que no solo renuevan la imagen de las vialidades, sino que modernizan los servicios públicos que les brindan funcionalidad y una mayor vida útil.

El alcalde explicó que una obra integral va mucho más allá del pavimento. Cada calle contempla la rehabilitación, sustitución y reubicación de redes de agua potable, tomas domiciliarias, descargas sanitarias, drenaje sanitario, drenaje pluvial, registros, pozos de visita y demás infraestructura subterránea que permite ofrecer servicios más eficientes, prevenir afectaciones futuras y garantizar un mejor funcionamiento de la ciudad.

Visión integral

Yamil Melgar reconoció el trabajo que realiza el secretario de Obras Públicas Municipales, William Penagos, cuya planeación y supervisión permiten desarrollar proyectos con una visión integral. Asimismo, destacó la coordinación con el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) para renovar la infraestructura hidráulica y sanitaria antes de la pavimentación, evitando intervenciones posteriores y asegurando obras de mayor calidad para las familias tapachultecas.

El edil señaló que estas acciones también contemplan la construcción de banquetas y guarniciones, infraestructura para la movilidad incluyente, señalización vial y la instalación o modernización del alumbrado público, tanto convencional como con tecnología solar, fortaleciendo la seguridad, la movilidad y el desarrollo ordenado de las colonias.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró que su gobierno continuará impulsando obras que transformen Tapachula desde sus cimientos, con proyectos bien planeados y ejecutados con responsabilidad, porque una infraestructura sólida representa mejores servicios, mayor seguridad y una mejor calidad de vida para las presentes y futuras generaciones.