Transforman vialidad y fortalecen la seguridad

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, afirmó que las calles integrales que incluyen alumbrado público fortalecen la seguridad en Tapachula y contribuyen a la estrategia Prevenir para el Buen Vivir, sobre todo al brindar mayor tranquilidad a mujeres, adolescentes y niñas.

Durante la inauguración encabezada por el presidente municipal Yamil Melgar, el fiscal destacó que la reconstrucción de la 13.ª calle Poniente responde a una demanda añeja y mejora la conexión con el mercado San Juan. Yamil Melgar informó que la obra beneficia directamente a seis mil 151 habitantes mediante la renovación integral del pavimento, las redes de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, banquetas y alumbrado público.

Responde a una necesidad

Fernando Rincón, coordinador del Comité de Copladem del fraccionamiento Insurgentes, recordó que esta arteria permaneció deteriorada durante décadas, dificultando el tránsito y afectando la actividad comercial. “Esta obra mejora el acceso al mercado San Juan y responde a una necesidad que durante muchos años planteamos las vecinas, los vecinos y comerciantes”, expresó.

El secretario de Obras Públicas Municipal, William Penagos Caballero, detalló que se reconstruyeron 276 metros lineales de vialidad con dos mil 156 metros cuadrados de concreto hidráulico, 662 metros cuadrados de banquetas estampadas y nuevas redes de drenaje sanitario, agua potable y alcantarillado pluvial. Añadió que se instalaron más de 10 luminarias con postes de ocho metros y que Tapachula cuenta con más de cinco mil 200 luminarias colocadas en puntos estratégicos.

Justicia social

Jorge Luis Llaven Abarca reconoció el trabajo de Yamil Melgar por atender una calle que permaneció más de 40 años sin una intervención integral. Con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del Cabildo, representado en el acto por las regidoras Nancy López Ruiz y Berta Moreno Espinosa, Yamil Melgar refrendó que su gobierno continuará construyendo calles integrales con justicia social: “No vamos a parar; seguimos trabajando juntos, con humanismo y voluntad para transformar”.