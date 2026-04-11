Transita Unach hacia la internacionalización

El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) Oswaldo Chacón informó que la benemérita institución continúa fortaleciendo la pertinencia de sus carreras para formar a la población en las áreas de mayor oportunidad, pero ahora con una visión internacional que les permite desarrollarse en diversas partes del mundo.

Este proceso forma aporte de la búsqueda de internacionalización de la Unach y para ello se busca ofrecer licenciaturas, posgrados y cursos de acompañamiento pertinente para las necesidades de Chiapas, sin dejar atrás la forzosa capacitación en lenguas extranjeras, programas de intercambio y el fortalecimiento de la red de trabajo con universidades de Centro América y el mundo.

Infraestructura

Para ello también se modifica la infraestructura de la Unach, recordando que en breve se iniciará la construcción de la nueva sede de la Facultad de Medicina, a un costado del Hospital del IMSS 14 de Septiembre.

Asimismo, se desarrollan acciones de desarrollo en la infraestructura de Ciudad Universitaria y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre otros proyectos que buscan mejorar las condiciones de desarrollo.

Acciones

Recordó también que recientemente la universidad fue sede de una reunión de empresarios y autoridades estatales con la diplomacia de Vietnam, de la misma manera se formalizó un acuerdo de trabajo con el Krach Institute for Tech Diplomacy at Purdue, para que la comunidad unachense pueda acceder de forma gratuita a la Academia de Diplomacia Tecnológica (TDA).

Este beneficio incluye 22 cursos sobre tecnologías disruptivas, gobernanza digital, ciberseguridad, inteligencia artificial, biotecnología, agrotecnología y otros temas estratégicos, con hasta 50 mil licencias gratuitas para estudiantes, docentes, personal universitario y tomadores de decisiones vinculados con la institución.

Destacó también que los programas educativos refrendaron y obtuvieron su validación ante Sistema Nacional de Posgrado, de la misma manera el Proyecto Sendero Quetzal se fortaleció con el objetivo de impulsar estancias y ser un espacio común de cooperación académica en Centroamérica y El Caribe. De la misma manera, sé impulsó el Programa de Estudios Políticos y de Opinión Pública (EPO+ Chiapas), el cual estará a cargo del Instituto de Investigaciones Jurídicas con sede en Ocozocoautla.

También que la universidad recientemente abrió nuevos espacios de consulta médica para su comunidad y la sociedad en San Cristóbal de Las Casas, además de una Tienda Unach.

Finalmente dijo que la inteligencia artificial (IA) está transformando la educación superior, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar el aprendizaje, la investigación y la innovación.

Salud

En este mismo sentido, en temas prioritarios recordó que con el objetivo de elevar indicadores en los 12 municipios más olvidados de Chiapas, junto al secretario de Salud del estado, Omar Gómez Cruz, firmó un convenio de colaboración para mejorar el acceso a los servicios de salud y seguridad social de la población.

Resaltó que este convenio es una sinergia que unirá capacidades y generará un intercambio académico de conocimientos para enfrentar los retos sociales que enfrentan los habitantes de los municipios más olvidados.

Este convenio establece que se desarrollarán programas académicos y operativos de prácticas clínicas profesionales, servicio social, atención médica, investigación, formación y actualización de recursos humanos para la salud, así como para el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación en los 12 municipios más olvidados: San Juan Cancuc, Chenalhó, Oxchuc, Tila, Pantelhó, Chanal, Chalchihuitán, El Bosque, Mitontic, Aldama, San Andrés Duraznal y Capitán Luis Ángel Vidal.

Alfabetización

Asimismo, recordó que la Unach participa mediante el programa de la asignatura Taller de Alfabetización y Servicio a la Sociedad, desarrollado por la institución, que coadyuva con el desarrollo del Programa de Alfabetización Chiapas Puede.

Apuntó que, con la aprobación del Consejo Universitario, cientos de estudiantes de licenciaturas, a través del Servicio Social, se suman a esta gran cruzada educativa que busca abatir el analfabetismo en la entidad.