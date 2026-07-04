Transporte de plataforma en punto muerto

La situación actual del servicio de transporte por plataforma en Chiapas se encuentra en un punto muerto, así lo aseguró la secretaria de Movilidad y Transporte del estado, Albania González Pólito, pues están a la espera de se definan los amparos que interpuso contra el reglamento.

“Estamos en un impasse legal, esperando que se definan los amparos que ellos interpusieron contra el reglamento”, explicó.

La funcionaria aseguró que se mantiene el diálogo con las plataformas digitales, como Didi, sin embargo, aseguró que por ahora la prioridad ha sido dar curso a los juicios federales.

Prioridad

“No es que cortemos comunicación, pero le damos prioridad a resolver los juicios; ya sobre eso iremos platicando otra vez para que se inicien los procesos de regulación”, añadió.

En la actualidad, los más de 10 mil operadores que forman parte del servicio de transporte por plataforma continúan laborando sin mayores complicaciones, a la espera de que pronto pueda darse un nuevo acercamiento con las autoridades de transporte estatal.

Retiro de unidades viejas

A la par de esto, la secretaria, ofreció un balance sobre la renovación de la flota de taxis y el retiro de unidades viejas, en particular los modelos Tsuru que aún circulan en Tuxtla Gutiérrez.

González Pólito reconoció que todavía circulan entre 800 y mil vehículos Tsurus en la capital, una cifra que, dijo, se ha ido reduciendo paulatinamente.

Explicó que la permanencia de estos automóviles obedece a acuerdos secretariales de administraciones pasadas, que permitían que operaran fuera del modelo que marca la ley.

“En años anteriores se sacaban acuerdos donde se permitía que existieran unidades afuera del modelaje legal. Por eso es que se han mantenido”, aclaró.

En contraste, la actual administración ha optado por una estrategia distinta, otorgando plazos a los concesionarios para que cambien las unidades, y las que no la hagan serán detenidas.