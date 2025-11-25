Transporte público, principal causa de siniestros viales

El transporte público es el principal actor en la siniestralidad vial de la capital chiapaneca. De acuerdo con un reporte de la Cruz Roja delegación Tuxtla Gutiérrez, de cada 10 accidentes vehiculares que se registran en la ciudad, en seis se encuentra involucrada una unidad de transporte público, ya sea en la modalidad de colectivo o taxi.

Esta estadística revela una problemática grave de seguridad vial, donde la mayoría de estos incidentes no son simples percances menores. La benemérita institución señaló que en la gran mayoría de estos siniestros se reportan personas lesionadas, siendo los pasajeros y peatones los mas afectados. Con frecuencia, las víctimas terminan siendo trasladadas a centros hospitalarios para el tratamiento de las lesiones sufridas.

El análisis de la Cruz Roja permitió identificar puntos críticos tanto en las rutas como en la infraestructura vial de la ciudad. Las rutas de transporte público con mayor incidencia en accidentes son la 90, 91, 58, 53, 52, 87 y 137.

Estos siniestros se concentran predominantemente durante las horas pico, cuando la saturación de vehículos y la presión por el servicio se incrementan.

Respecto a las vialidades, el libramiento Norte y Sur, junto con el bulevar Belisario Domínguez, se consolidan como los corredores donde con mayor frecuencia se presentan estos hechos de tránsito. Estas arterias, cruciales para la movilidad en la capital, son escenario recurrente de colisiones que movilizan a los servicios de emergencia.

La repetitiva participación del transporte público en accidentes genera un llamado de atención sobre las condiciones de operación, las prácticas de conducción y la necesidad de reforzar la supervisión en el sector, con el fin de proteger la integridad de los ciudadanos que a diario utilizan este servicio.