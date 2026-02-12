Transportista, una red de vigilancia y protección

En un contexto donde las agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en Chiapas aumentaron un 40 % en 2025, la Fundación Internacional Granito de Arena impulsa una estrategia pionera: convertir al gremio transportista en una red de vigilancia y protección para menores de edad en situación de riesgo.

Elena Torres Villanueva, presidenta de la organización especializada en atención a víctimas de violencia sexual, subrayó que los conductores del transporte público y privado pueden convertirse en aliados estratégicos si reciben capacitación adecuada para identificar señales de peligro entre sus pasajeros menores de edad.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre enero y agosto de 2025 se registraron 412 denuncias por agresiones sexuales, acoso y abuso contra menores en la entidad, lo que representa un incremento del cinco por ciento respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 394 casos.

Las estadísticas estatales revelan que el 20 % de las víctimas de estos delitos son niñas y adolescentes, mientras que el 80 % restante corresponde a mujeres adultas.

Además, se han documentado 194 casos por conductas inapropiadas hacia menores, 47 por contacto indebido y nueve por hostigamiento.

Ante este panorama, la iniciativa de Granito de Arena busca aprovechar la cobertura territorial del autotransporte para detectar situaciones de riesgo. Torres Villanueva destacó la posibilidad de que el gremio apoye con traslados seguros para menores que requieran movilizarse a espacios de resguardo o instituciones de atención.

En este marco, se prevé establecer acciones de colaboración formal con integrantes de la Alianza del Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas, organización que agrupa a concesionarios y operadores de diversas rutas en la entidad.

El contexto de riesgo se agrava al considerar que, entre 2019 y 2024, se registraron dos mil 829 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en Chiapas, de los cuales 885 (32 %) aún no han sido localizados y 11 fueron encontrados sin vida, de acuerdo con la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias).

La población de 12 a 17 años es la más afectada, concentrando el 74 % de los casos, y el 59 % de las víctimas son mujeres. La región metropolitana de Chiapas concentra el 30 % de las desapariciones, y solo Tuxtla Gutiérrez acumula el 25 %.

La iniciativa de la Fundación Granito de Arena busca sumar a todos los sectores de la sociedad en la construcción de entornos protectores para las infancias, reconociendo en los conductores del transporte público y privado a vigías naturales de las comunidades.