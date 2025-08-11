Transportistas, abiertos a colaborar con la seguridad

El vicepresidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, Mario Alberto Bustamante Mendoza, informó que el gremio está en la mejor disposición de colaborar con las autoridades en los temas de seguridad, particularmente en los diversos tramos carreteros.

En una reciente reunión con la Guardia Nacional (GN), destacó, se llegaron a acuerdos en el sentido de que las fuerzas del orden llevarán a cabo mesas de trabajo para que el sector transportista también pueda aportar y se mantenga el orden.

Durante el encuentro, agregó, concesionarios expresaron la necesidad de tomar en cuenta la circulación de ciertas unidades, a fin de no generar sanciones.

En el encuentro con la GN se dejó en claro que si algún transportista detecta que personal de la corporación pide dinero, que se denuncie el tema, a través de ese mecanismo las autoridades tendrán la facilidad de investigar.

Postura

“Que no ocurra la extorsión y que se mejore la seguridad en carreteras”, resaltó Bustamante Mendoza, “es un ciclo positivo, por eso la Alianza del Transporte siempre le apuesta a la propuesta y al diálogo”.

“Tenemos que trabajar conjuntamente para mejorar lo que está pasando. La gran ventaja es que hay mas seguridad en carreteras, eso es palpable”, añadió.

El líder del sector comentó que hay propuestas para que las reuniones se repitan, la idea es que en el próximo encuentro se puedan analizar los puntos que se trataron en el pasado encuentro.

En resumen, resaltó, con la GN se tocaron temas vinculados a la seguridad en carreteras, no a la corrupción y la reclasificación de los diversos tramos; este último punto es vital para transportistas.

Bustamante Mendoza recomendó a concesionarios a que busquen a las autoridades para dialogar sobre los temas que les inquieten, ya que a partir de los acuerdos es más fácil denunciar cualquier abuso institucional.