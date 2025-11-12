Transportistas anuncian movilizaciones

Transportistas organizados del estado de Chiapas anunciaron que iniciarán una serie de acciones para los próximos días, esto ante la la falta de respuestas a sus demandas, el objetivo central es lograr un acercamiento directo con autoridades estatales.

Los representantes del sector advirtieron que se vive una “crisis” que pone en riesgo la subsistencia misma del transporte formal.

Expresaron que la decisión de realizar acciones de protesta se debe la cancelación reiterada de reuniones en la Secretaría de Movilidad y Transporte. Entre los puntos que buscan plantear a las autoridades destacan principalmente:

Actualización de Tarifa: exigen la actualización inmediata de la tarifa en la modalidad de colectivo a 18.00 pesos, un ajuste que consideran vital para la viabilidad económica de sus operaciones.

Marco legal y fiscal: solicitan la creación del decreto en la Ley de Derechos y de Ingresos, el cual debe estar en concordancia con lo que estipule la Secretaría de Finanzas, tal como lo establece el decreto a la Ley de Movilidad y Transporte publicado el 18 de junio.

Combate a la informalidad: piden la urgente suspensión en la emisión de permisos para mototaxis y la implementación de un operativo para consignar ante Fiscalía a todo tipo de transporte irregular, al que señalan como una de las principales causas de su afectación económica.

“Esperamos que sean empáticos con nuestro sector y reciba a una comisión de transportistas para dialogar sobre los temas planteados”, expresaron los representantes.