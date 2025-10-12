Transportistas arreglan calles en mal estado

Transportistas organizados realizaron este fin de semana trabajos de bacheo en calles de la zona Norte de San Cristóbal de Las Casas.

Carlos González, representante de una de las organizaciones de transportistas, dijo que debido a las malas condiciones en que se encuentran las calles decidieron unirse las sociedades y colectivos del transporte para arreglarlas, ya que a diario utilizan estas vías.

“Cansados de las malas condiciones de las calles, acordamos reunirnos para cooperar y realizar los trabajos de bacheo”, expresó.

Con el apoyo de maquinaria, una decena de trabajadores iniciaron desde las 7:00 horas de este sábado los trabajos de arreglo de baches en las calles del crucero de la colonia La Hormiga y otras áreas del periférico norte.