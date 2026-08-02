Transportistas chiapanecos piden reglas claras

Representantes de la Alianza Mexicana de Transportistas (Amtac) se reunieron con autoridades federales en las instalaciones de la Guardia Nacional (GN) en Chiapas para presentar un conjunto de planteamientos sobre la operación del autotransporte en la entidad.

Jesús Pérez García, presidente nacional de la organización, y Fernando Urbina Ruiz, delegado estatal, expusieron ante funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones (SICT) y Transportes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), las principales dificultades que enfrentan los transportistas en la región.

Uno de los puntos abordados fue la insuficiencia de centros de verificación vehicular en Chiapas, los transportistas señalaron que en el estado solo operan dos instalaciones autorizadas, las cuales presentan saturación, escasez de folios y cierres temporales.

Alternativas

Esta situación, indicaron, obliga a los operadores a trasladarse a otras entidades o a circular sin la verificación correspondiente.

En materia normativa, los representantes solicitaron la clarificación de la regulación aplicable al tránsito de vehículos de carga con capacidad menor a cuatro toneladas, así como el respeto al libre tránsito de estas unidades.

También plantearon la necesidad de agilizar los trámites para la obtención de la licencia federal de conductor y la expedición de un permiso único para vehículos tipo lowboy.

Competencia desleal

Otro de los temas expuestos fue el combate a la competencia desleal generada por unidades irregulares que prestan servicio de taxi sin concesión.

Los transportistas pidieron el reforzamiento de los operativos de inspección y vigilancia en puntos estratégicos del estado.

Los funcionarios federales tomaron nota de las propuestas y acordaron dar seguimiento a través de mesas técnicas, mientras que la Amtac manifestó su disposición a continuar el diálogo con las dependencias para encontrar soluciones a los problemas planteados.