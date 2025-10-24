Transportistas de la región Norte se manifiestan

Ante la nula respuesta a las demandas de combate al problema de pirataje que impera en la zona Norte de la entidad, transportistas concesionados de los municipios de Reforma, Ostuacán, Pichucalco, Ixtacomitán, Juárez y demás municipios de la región, volverán a movilizarse de manera pacífica en busca de ser escuchados.

Piden que funcionarios menores dejen de obstaculizar los operativos contra las unidades piratas, dejando entrever que hay complicidad con los irregulares para dejarlos operar libremente.

Señalaron que el pasado 30 de septiembre se llevo a cabo la primera movilización en el municipio de Reforma, con la intención de ser atendidos por la secretaria de Movilidad y Transporte del estado; sin embargo, no han tenido respuesta favorable a sus demandas, obligándolos a elevar sus movilizaciones a nivel regional.

De acuerdo con los dirigentes del gremio, la movilización recorrerá los municipios de Reforma, Juárez y Pichucalco, partiendo desde los límites con Tabasco, en la zona conocida como Boca de Limón, hasta llegar a la cabecera municipal de Pichucalco. Ahí se manifestarán frente a las oficinas de la delegación regional de Movilidad y Transporte, en exigencia de una atención inmediata a sus peticiones.

Exigen al Gobierno Estatal que se tomen acciones inmediatas contra el pirataje que opera bajo protección de funcionarios menores que, en lugar de aplicar la ley se han convertido en cómplices de quienes le quitan el trabajo a los verdaderos concesionados, lo que podría derivar en un conflicto social, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Llamado

Finalmente, piden la comprensión de la ciudadanía ya que ante la nula respuesta a sus peticiones, se ven obligados a movilizarse pacíficamente en la zona Norte del estado, como un último recurso para ser escuchados