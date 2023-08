Transportistas deciden suspender el servicio

Transportistas del municipio de Chicomuselo, situado en la sierra del estado, que están siendo presionados para integrarse a organizaciones de la delincuencia organizada, informaron que acordaron suspender prestar el servicio de pasaje público “hasta en tanto no haya condiciones para regresar a trabajar”.

En un documento en el que pidieron la intervención de los tres niveles de gobierno, afirmaron que “desde varios meses hemos venido sufriendo amenazas de muerte, cobro de piso y extorsiones, debido a que por la fuerza quieren que pertenezcamos a la organización conocida como El Maíz, a la que hemos decidido no ingresar porque los intereses que persiguen son formar parte de la delincuencia organizada en la región, a la cual no vamos a ceder, ya que lo único que estamos haciendo es trabajar dignamente en beneficio del pueblo y de nuestras familias”.

Los transportistas de Chicomuselo tomaron esa decisión después de que el 8 de este mes, conductores de moto taxis que se encontraban prestando el servicio de pasaje a la población de ese lugar fueron informados “por compañeros de la misma asociación que varios sujetos fuertemente armados y encapuchados, a bordo de dos camionetas blancas se encontraban levantando a los choferes de moto taxis en distintos puntos de la cabecera municipal, logrando la mayoría de ellos escapar y resguardar nuestras unidades”.

Añadieron que ese día, “uno de nuestros compañeros fue golpeado cruelmente y amenazado de muerte si no ingresa a la organización conocida como El Maíz, por lo que ante el temor de ser levantados y golpeados, además de que nuestras unidades sean retenidas, decidimos no prestar el servicio de pasaje hasta en tanto no haya condiciones para regresar a trabajar. Fuimos despojados de ocho mototaxis y dos camiones de volteo, que a la fecha se encuentran en poder de El Maíz”.