Transportistas defienden permanencias de rutas

Víctor Hugo Hernández Hernández, jefe del Área Jurídica de la Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos Chiapas, informó que están en defensa de la permanencia de varias rutas en Tuxtla Gutiérrez, las cuales atienden una necesidad social.

Fueron socios de las rutas 54, 58, 61, 77 y 128, quienes rechazaron las afirmaciones que hizo otro grupo de transportistas al indicar que las unidades operan, presuntamente, con dádivas como pago a las autoridades para que la sociedad cooperativa obtenga beneficios.

Las rutas, comentó Hernández Hernández, traen un esquema de trabajo desde hace varios años y se hicieron convenios de trabajo, a fin de evitar conflictos con otras unidades y que se pueda atender el servicio que demanda la ciudadanía.

Se enfatizó que la empresa ha prestado el servicio público urbano desde 1972, es decir, cuentan con los registros e instrumentos legales y están al corriente en el pago de sus impuestos.

Dijeron que en la trayectoria de la sociedad cooperativa han sido institucionales, a fin de actuar de manera conjunta con las autoridades, para garantizar acuerdos, desarrollo y el bien del gremio y del público.

Pidieron a las autoridades que no se dejen intimidar por grupos del transporte que solo buscan presionar para obtener beneficios personales o grupales.

El jefe del Área Jurídica de la Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos Chiapas detalló que han buscado la forma de mantener comunicación con la Secretaría de Movilidad y Transporte, para evitar mayores presiones por parte de otros grupos del sector.

Sin embargo, mencionó que la mayor parte del conflicto se vincula a la ruta 61, pero ya se han logrado acuerdos y las unidades que ingresaron están en un padrón oficial.

Hernández Hernández comentó que desconocen la razón por la cual otro grupo de transportistas está emitiendo las aseveraciones; no obstante, analizarán los comentarios para saber si toman la ruta legal y que las autoridades sancionen a quien corresponda.

Desde el año 2017, recordó, se hicieron algunos convenios con otras rutas para evitar la invasión de los espacios y tienen el propósito de que las unidades sigan trabajando y dando el servicio en Tuxtla Gutiérrez.