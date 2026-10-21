Transportistas defienden servicio de unidades concesionadas

Taxistas concesionados de Chiapas respaldaron que las autoridades estatales recordaran que en la entidad no está permitida la operación de servicios particulares a través de plataformas, a menos que sea en unidades con permisos o concesiones.

En ese contexto, el presidente de la asociación civil Avanzamos Croc Chiapas, Julio César Moreno Méndez, defendió la postura gubernamental del pasado 19 de octubre.

Se cobra, se vuelve público

Dijo que hay una confusión en el sentido de que las personas que laboran en plataforma creen que brindan un servicio privado, sin embargo, explicó que al momento de que hay lucro se convierte en un transporte público.

En el artículo 113 que regula la ley en materia de transporte, dijo, se detalla que el servicio tiene que ser operado por personas morales y mediante la contratación de las unidades concesionadas o con permisos.

"Es falso que puedan operar con vehículos particulares sin concesión. La ley es clara: nadie sin excepción puede prestar servicio público sin concesión", afirmó el líder del sector.

No respetar lo estipulado en la normativa en el transporte, agregó, trae sanciones monetarias que pueden oscilar entre las 500 y hasta mil UMAs; en los casos más graves se contemplan sanciones de entre tres y siete años de prisión, además de poner a disposición la unidad.

Moreno Méndez pidió a la secretaría "se intensifiquen los operativos de inspección en Tapachula, Tuxtla Chico y en todo el estado."