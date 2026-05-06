Transportistas fueron víctimas de extorsión

Hace unas semanas, transportistas de Chiapas fueron víctimas de extorsión en tramos carreteros fuera de la entidad; sin embargo, reconocieron el actuar de las autoridades chiapanecas al detener a varias personas que se dedicaban a cometer, según refieren, los delitos.

Sergio Antonio Rayó Cruz, vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), resaltó la intervención de las instancias estatales, debido a que el gremio registró varias afectaciones económicas.

Relató que al transporte de carga le robaron una unidad en Veracruz. El otro delito fue la quema de otra en Tabasco, lo que generó un daño para transportistas locales.

Rayo Cruz recordó que recientemente fueron detenidas varias personas y confían que con eso se puedan mejorar las condiciones en los tramos carreteros.

Cambio positivo

“Debemos de reconocer”, enfatizó, que desde el 2024 (con la llegada de la presente administración) se presentó un cambio positivo para la seguridad y los primeros beneficiados fueron los transportistas.

“Tuvimos seguridad en las carreteras, tuvimos seguridad en nuestras regiones. Había 12 municipios que no podíamos entrar y ahora podemos trasladarnos a cualquier hora”, detalló.

Carreteras vecinas

El líder del sector comentó que Chiapas colinda con Oaxaca, Veracruz y Tabasco, y en dos de esas entidades se estaban cometiendo varios delitos.

La detención de las personas involucradas, resaltó, brinda a los transportistas confianza en función del trabajo que están realizando las autoridades.

“Y les voy a decir una palabra que nosotros los transportistas estuvimos de acuerdo en mencionarla: confianza. Tenemos confianza en nuestras autoridades, que la tranquilidad en Chiapas está llegando, va a perdurar”, remarcó.

De las afectaciones físicas y materiales que sufrieron, informó, se perdió una unidad en Tabasco, además de otra en Veracruz y también se tuvieron extorsiones telefónicas.