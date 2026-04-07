Las carreteras de Chiapas, tanto en los tramos estatales como los de peaje, lucieron libres este lunes 6 de abril debido a que los transportistas locales no se sumaron al bloqueo nacional que fue convocado por el sector y que demandan seguridad en las vialidades y atención al sector campesino.

En ese contexto, Sergio Antonio Rayo Cruz, vicepresidente en Chiapas de la Confederación Nacional Transportistas Mexicanos (Conatram), informó que en el estado no hay necesidad de llevar a cabo una movilización.

La razón, explicó, es que las autoridades estatales atendieron las peticiones locales, enmarcadas en ofrecer un mejor precio de garantía a la tonelada del maíz por un precio de siete mil pesos, además de 200 pesos de apoyos en los traslados de los productos.

A esto se suma, relató Rayo Cruz, el despliegue que han hecho las instituciones (de los tres órdenes de gobierno) en materia de seguridad y de vigilancia en los diversos tramos carreteros.

Rayo Cruz comentó que tras un diálogo entre el sector, se tomó la decisión que varias entidades del sureste no participarían en la actividad convocada a nivel nacional.

Chiapas, dijo, ha sido el único estado que impulsó uno de los mejores precios para la tonelada del maíz, así como otro apoyo para el acarreo de ese grano.

“Los transportistas adheridos a Conatram de los Estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo informamos a la opinión publica que no participaremos en el bloqueo de carreteras federales junto con los campesinos de los lugares mencionados, anunciado en días recientes”, se remarcó en un pronunciamiento alterno.